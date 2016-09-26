BM Güvenlik Konseyi'nde Halep kavgası

Halep kentine hafta sonu düzenlenen ağır saldırı, Rusya ve Batılı ülkelerin Suriye'de tırmanan şiddet nedeniyle birbirini itham etmesine neden oldu. En sert eleştiri ABD'den geldi. BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil oturumda, ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Samantha Power, "Rusya'nın talep ettiği ve desteklediği terörle mücadele değil, barbarlık" diye konuştu. Power, barış için çabalamak yerine Rusya ve Esad'ın savaşı körüklediğini söyledi.

Fransa'nın BM nezdindeki büyükelçisi François Delattre de Moskova'yı Suriye'deki ateşkesi Esad rejimini desteklemek amacıyla kullanmakla suçladı. Delattre, "Rusya, bir yandan ateşkes pazarlığı yaparken ve diğer yandan da Halep'i bombalayan Esad rejimini desteklemeye devam ederken güven kazanabileceğine gerçekten inanıyor mu?" diye konuştu.

Moskova suçlamaları kabul etmedi

BM'deki acil oturumda Moskova'ya yöneltilen eleştirileri geri çeviren Rusya'nın BM büyükelçisi Vitali Çurkin ise şu anda Suriye'ye barış getirmenin neredeyse imkansız olduğunu savundu. ABD'yi müttefikleri üzerinde yeteri kadar nüfuzunu kullanmamakla eleştiren Çurkin, ABD'nin bu yüzden de ateşkesle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirdi.

Ban: Halep'te savaş suçu işlendi

Halep'teki saldırıya sert tepki gösteren BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Halep'te savaş suçu işlendiğini ifade ederek "Çatışmalar nedeniyle hastanelerin ve okulların hala bodrum katlarında hizmet verebildiğini unutmamalıyız. Bombalar sığınaklarda patlamıyor, ama geriye kalan son kaçış yollarını arayan insanlar yok oluyor" diye konuştu. Ban, "Artık bu kabus sona ermeli" diye sözlerini sürdürdü.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ABD ve Rusya'ya ateşkese bir fırsat daha vermeleri çağrısında bulundu. De Mistura, "Ben iyi niyetli bir BM temsilcisi olarak verdikleri sözlerde ciddi olduklarına inanmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Halep'te hafta sonu düzenlenen ağır bombardımanda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Esad'a bağlı birliklerin Rusya'nın desteği ile düzenlediği belirtilen saldırıda Halep'te stratejik önemdeki bir bölgeyi ele geçirdiği kaydediliyor.

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dpa/AFP/HS/BK