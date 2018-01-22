BM Güvenlik Konseyi, 'Zeytin Dalı' harekâtı gündemiyle toplanıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" harekâtının sonlandırılması çağrısı yaptı; Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı. BMGK'nın bugün toplanacağı açıklandı.

Le Drian gazetecilere dün yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki harekatın "insani durum üzerinde yaratacağı" risklerin değerlendirileceğini söyledi.

Le Drian, Afrin operasyonunun yaratacağı riskleri "çok ciddi" olarak nitelendirdi. Le Drian, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta yaptığı açıklamada Fransa'nın TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir" dedi.