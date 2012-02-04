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Dünya

BM Güvenlik Konseyi toplandı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

04 Şubat 2012 19:41

-BM Güvenlik Konseyi toplandı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.02.2012 - BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. BMGK'nın Fas tarafından geçen hafta sunulan ve üzerinde sonradan değişiklikler yaptığı karar tasarısını hemen oylamaya sunması beklenirken, Rusya oylamaya geçilmeden önce danışma toplantısı düzenlenmesini istedi. BMGK'nın basına kapalı danışma toplantısı devam ediyor. Rusya'nın Suriye karar tasarısında değişiklikler yapılmasını istediği öğrenildi. Tasarının, 15 üyeli BMGK'dan geçmesi için daimi üyeler (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) tarafından veto edilmemesi ve en az 9 üyenin ''evet'' oyunu alması gerekiyor. Bu yüzden Rusya'nın kullanacağı oy büyük önem taşıyor.

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