BM Güvenlik Konseyi, Taliban'dan taahhütlerine uymasını istedi

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Batılı güçler, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini kabul eder görünerek, beklenenden daha yumuşak bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı yayımladı.

BM kararında Taliban'dan Afganların ülkeden ayrılma hakkına saygı duyma sözünü tutmasını ve Kabil Havalimanı'nın açılmasını isterken, bahsi geçen BM destekli güvenli bölge ile ilgili bir ifade yer almadı.

BMGK, kararda 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'a giriş-çıkışların mühürlenmesi durumunda Taliban'a nasıl bir sonuç yaşatılacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı.

15 Konsey üyesinin imzasını taşıyan ve ABD, Britanya ile Fransa tarafından kaleme alınan kararda, "Taliban'ın verdiği tüm taahhütlere uyması bekleniyor" denildi.

The Guardian, mevcut duruma bakılarak kararın Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Taliban'a bıraktığı yorumunun yapılabileceğini ifade etti.