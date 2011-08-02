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Dünya

BM GÜVENLİK KONSEYİ SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A)

02 Ağustos 2011 12:24

-BM GÜVENLİK KONSEYİ SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 02.08.2011 - BM Güvenlik Konseyi, son günlerde kanlı operasyonların düzenlendiği Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Konseyin dün son anda gündeme alınan acil danışma toplantısında, Avrupalı ve Amerikalıların Suriye yönetimini kınayan bir karar çıkarmak istedikleri, ancak somut bir sonucun elde edilmediği belirtildi. Üst düzeydeki bir BM yetkilisi, Suriye'de özellikle geçen hafta sonunda 140 dolayında kişinin öldürülmesinin yanı sıra gösterilerin başladığı tarihten bu yana 3 bin kişinin kayıp olduğunu ve 12 bin kişinin cezaevlerine atıldığını ifade etti. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz, ABD'nin de desteğini alarak Suriye yönetiminin göstericilere yönelik baskısını kınayan bir karar çıkarmak istedi. Bu ülkelerin girişiminin bugün de tartışılabileceği ifade ediliyor.  Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Çin ve Rusya, Suriye ile ilgili herhangi bir karar tasarısına karşı çıkacaklarını bildirmişlerdi. Bu iki ülkeye Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika destek veriyor.

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