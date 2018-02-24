BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkesi oylayacak

Nafiz Albayrak / New York 23 Şubat (DHA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün, Suriye’de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren bir tasarıyı oylayacak.

Tasarıda öngörülen ateşkes, IŞİD ve Nusra Cephesi dahil El Kaide bağlantılı tüm gruplara karşı düzenlenen operasyonları kapsamayacak.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 30 günlük ateşkesin gerçekçi olmadığını ve uygulanamayacağını savunurken, Rusya’nın tasarıyı veto edip, etmeyeceği ya da çekimser mi kalacağı henüz açıklık kazanmış değil.

Ancak tasarıyı sunan İsveç ve Kuveyt, Şam yakınlarındaki Doğu Guta’yı hedef alan rejim bombardımanında sivil ölümlerin sayısının artmasını önlemek için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtiyor.

Tasarıda, 30 günlük ateşkesin konseyin onayından 72 saat sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.