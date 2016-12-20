T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi suikasti kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Ankara'daki Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasti ortak bir açıklama ile kınadı.

20 Aralık 2016 13:17

BM Güvenlik Konseyi dün akşam yaptığı açıklamada, Ankara'daki Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikasti “terör saldırısı" olarak nitelendirerek en sert şekilde kınadığını açıkladı. Konsey üyeleri, Büyükelçi Karlov'un yakınlarına taziyelerini iletti.

BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanlığını yürütmekte olan İspanya’nın BM elçisi Roman Oyarzun bugün yapılacak bir törende Rus büyükelçi Karlov için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını belirtti.

Ban: Şaşkınım

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da “bu anlaşılmaz terör saldırısı karşısında şaşkın olduğunu” ifade etti. Ban, “diplomatik personele ya da sivillere” karşı düzenlenen saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını vurguladı.

Venezuela’nın BM Elçisi Rafael Ramirez ise saldırıyı Rusya’ya karşı başlatılan “nefret kampanyalarının” bir sonucu olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün akşam Karlov'a düzenlenen saldırının BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınacağını söylemişti.

Saldırganın kimliği

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükelçi Karlov'a katıldığı bir sergi sırasında saldırı düzenleyen kişinin Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıklamıştı. Suikasti düzenleyen saldırgan olay yerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güvenlik Konseyi Ankara Rusya Büyükelçisi Andrey KarlovGüvenlik KonseyiAnkara Rusya Büyükelçisi Andrey KarlovBüyükelçi KarlovGüvenlik Konseyi&rsquo;ninRoman OyarzunRusKarlovGenel Sekreteri Ban Moon Elçisi Rafael Ramirez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24