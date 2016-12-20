BM Güvenlik Konseyi suikasti kınadı

BM Güvenlik Konseyi dün akşam yaptığı açıklamada, Ankara'daki Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikasti “terör saldırısı" olarak nitelendirerek en sert şekilde kınadığını açıkladı. Konsey üyeleri, Büyükelçi Karlov'un yakınlarına taziyelerini iletti.

BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanlığını yürütmekte olan İspanya’nın BM elçisi Roman Oyarzun bugün yapılacak bir törende Rus büyükelçi Karlov için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını belirtti.

Ban: Şaşkınım

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da “bu anlaşılmaz terör saldırısı karşısında şaşkın olduğunu” ifade etti. Ban, “diplomatik personele ya da sivillere” karşı düzenlenen saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını vurguladı.

Venezuela’nın BM Elçisi Rafael Ramirez ise saldırıyı Rusya’ya karşı başlatılan “nefret kampanyalarının” bir sonucu olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün akşam Karlov'a düzenlenen saldırının BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınacağını söylemişti.

Saldırganın kimliği

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükelçi Karlov'a katıldığı bir sergi sırasında saldırı düzenleyen kişinin Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıklamıştı. Suikasti düzenleyen saldırgan olay yerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

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AFP/ÇA/HS