-BM Güvenlik Konseyi saldırıları kınadı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlılarının hafta sonunda bazı diplomatik misyonlara saldırılarını kınadı. El Arabiya'nın elde ettiği metne göre Konsey, saldırıların, konuk ülkelerin diplomatik misyonlarının ve çalışanlarının korunmasını öngören 1961 Diplomatik İlişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu bildirdi. Üye ülkelerden biri Konsey'in kınama metnine 24 saat içinde itiraz etmezse metin kesin kınama kararı olacak. Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye'deki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız diplomatik misyonları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.