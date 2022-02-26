BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'nın işgalini kınayan karar tasarısına Rusya'dan veto; üç çekimser oy çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı kınayan, Rusya güçlerinin Ukrayna’dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı. Rusya'nın tasarıya veto ettiği oylamada, Çin dahil olmak üzere üç çekimser oy çıktığı belirtildi.

ABD ve Güvenlik Konseyi’ndeki Avrupalı müttefikleri tarafından hazırlanan tasarıda, "mümkün olan en güçlü ifadelerle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı, BM Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinin 4'üncü paragrafına aykırı olan saldırganlığını kınıyor" sözleri yer alıyor.

Tasarının ayrıca, Rusya Federasyonu'ndan, Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurmasını ve BM'nin amaçlarına aykırı bir şekilde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit ve kuvvet kullanmaktan kaçınmasını talep etti.

Rusya'nın veto verdiği oylamada Çin'in çekimser kaldığı, 11 'evet' oyu çıktığı belirtildi.

Evet oylarının ABD, Britanya, Fransa, Norveç, İrlanda, Arnavutluk, İrlanda, Gabon, Meksika, Brezilya, Gana ve Kenya’dan çıktığı aktarıldı.

Çekimser oy ise Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’dan geldi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinde biri olduğu için, kararı veto etmesiyle red kararı çıktı.

Hindistan’ın BM Daimi Temsilcisi T.S Tirumurti, çekimser oy verme gerekçesini açıkladı. “Diplomasiden vazgeçildiğini” söyleyen Tirumurti, “Bu nedenle Hindistan çekimser oy kullanma kararı aldı” dedi.

Çekimser oy kullanan Çin’in BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna krizinin çözümü için “Soğuk Savaş zihniyetinden çıkılmalıdır” dedi.

Oylama öncesi açıklama yapan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, “Eğer Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı desteklemeye, devletlerin egemenliğine ve Rusya’yı sorumlu tutmaya inanıyorsanız ‘evet’ oyu verin. Eğer BM Antlaşması’na uymuyorsanız ve kendinizi Rusya’nın saldırganlığıyla hizalandırıyorsanız ‘hayır’ oyu verin. Aynı Rusya’nın bir seçeneği olduğu gibi, sizin de var” dedi.