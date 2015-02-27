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Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün olağanüstü toplanıyor.

27 Şubat 2015 10:46

Almanya ve Fransa'nın girişimiyle toplanan BMGK, Minsk anlaşmasının uygulanmasını ele alacak.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin BMGK'yi bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendireceği toplantı medyaya kapalı olarak yapılacak.

Ukrayna ordusu dün son 48 saatte can kaybı olmadığını duyurmuştu.

Gözlemciler durumun sakinleşmesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağır silahlarını savaş bölgesinden çekmeye başlamasıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Rusya topraklarını genişletip Ukrayna'yı istikrarsızlığa sürüklüyor" suçlamasında bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da Moskova yönetiminin Baltık devletlerini tehdit ettiğini öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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