BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor

Almanya ve Fransa'nın girişimiyle toplanan BMGK, Minsk anlaşmasının uygulanmasını ele alacak.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin BMGK'yi bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendireceği toplantı medyaya kapalı olarak yapılacak.
Ukrayna ordusu dün son 48 saatte can kaybı olmadığını duyurmuştu.
Gözlemciler durumun sakinleşmesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağır silahlarını savaş bölgesinden çekmeye başlamasıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Rusya topraklarını genişletip Ukrayna'yı istikrarsızlığa sürüklüyor" suçlamasında bulundu.
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da Moskova yönetiminin Baltık devletlerini tehdit ettiğini öne sürdü.