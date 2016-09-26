BM Güvenlik Konseyi, olağanüstü toplandı; ABD, Fransa ve İngiltere büyükelçileri salonu terk etti!

BM Güvenlik Konseyi, Halep'te Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi üzerine acil toplandı. Toplantıda ABD, Rusya'ya yüklendi ve Rusya'nın Suriye'de yaptığının terörle mücadele değil 'barbarlık' olduğunu iddia etti. BMGK üyelerinin konuşmalarının ardından Suriye rejimi temsilcisi Beşar Caferi söz alınca ABD, Fransa ve İngiltere büyükelçileri salonu terk etti.

Toplantının başında BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. "Bugünler ürpertici günler" ifadesini kullanan Mistura, Suriye rejiminin tek taraflı olarak çatışmaların durması anlaşmasının sona erdiğini ilan edip yoğun saldırıya başladığını belirtti. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Mistura, "Halep'teki bombalamalar hem miktar hem de bomba türü olarak benzeri yaşanmamış biçimde ağır. Eğer hükümetin amacı Halep'te askeri zafer ise bu aylarca sürecek ve kenti yok edecek sokak savaşı demek" dedi.

Halep'teki saldırılar ve sivil kurbanlara ilişkin görüntü ve fotoğraflara da değinen Mistura, sivillere yönelik saldırılar ve kullanılan bomba çeşitlerinin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Mistura, rejim ve Rusya'nın terör bahanesiyle Halep'e hava saldırısı düzenlemesini de eleştirerek, "200 binden fazla insan terörist olamaz." diye konuştu.

Mistura, bu hafta içinde gerçekleşen görüşmelerden sonuç çıkmadığını dile getirerek, BM Güvenlik Konseyi üyelerine çatışmaların durması anlaşmasının tekrar uygulamaya geçirilmesini temin etme çağrısı yaptı. Mistura, istifa çağrılarına da yanıt vererek, "Birçok kişi 'İstifa edecek misin?' diye soruyor. İstifa edersem bu, Suriye halkına uluslararası toplumun kendilerinden vazgeçtiği sinyali gönderir. Bu nedenle istifa etmeyeceğim." dedi.

ABD Rusya’ya yüklendi: Barbarlık

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power ise, Rusya'nın Suriye'de yaptığının terörle mücadele değil "barbarlık" olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye toplantısında konuşan Power, Halep'in doğusunda 275 bin kişinin Rus ve rejim saldırılarının hedefi olduğunu, son üç günde 150'den fazla hava saldırısı sonucu en az 139 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Power, "Rusya ve Esed, barışın peşinden gitmek yerine savaşı tercih ediyorlar. Sivillere insani yardım ulaştırmak yerine yardım götüren konvoyları, hastaneleri ve insanların hayatını kurtarmaya çalışan ilk yardım görevlilerini vuruyorlar" dedi. BM Genel Kurulu görüşmeleri sürerken, şiddetin engellenmesi için diplomasi yürütülürken Rusya ve Esed'in Halep'te yeni saldırı başlattıklarını vurgulayan Power, "Rusya'nın Suriye'de yaptığı terörle savaş değil, barbarlıktır." dedi.

Çatışmaların durması için tüm opsiyonları değerlendireceklerini ancak bunun tek taraflı olamayacağını ifade eden Power, BMGK üyelerine de uyarıda bulunarak, "Tarih, yaşanan katlim karşısında bugün sessizce oturan Konsey üyelerini de iyi anmayacaktır." ifadelerini kullandı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise konuşmasında ABD'yi suçladı.

Rusya cevap verdi

ABD'nin muhalif gruplar arasında teröristlerin belirlenmesi konusunda verdiği taahhüde sadık kalmadığını savunan Churkin, Halep'teki 200 binden fazla kişinin terörist grupların mahkumu olduğunu iddia etti. Halep'te yardım konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin Rus uçaklarının sorumluluğu olmadığını öne süren Churkin, ülkesinin Suriye'de çatışmaların durması için her zaman uzlaşmayı aradığını belirtti.

Öte yandan BMGK üyelerinin konuşmalarının ardından Suriye rejimi temsilcisi Beşar Caferi söz alınca ABD, Fransa ve İngiltere büyükelçileri salonu terk etti. Caferi, tüm suçlamaları reddederek, teröristlerle savaştıklarını, yasak silah kullanmadıklarını öne sürdü.