BM Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna bildirisi; Rusya da imzaladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini bir bildiri ile açıkladı. Bildiri Rusya tarafından da imzalandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mevcut Ukrayna-Rus savaşına barışçıl bir çözüm bulma çabalarına güçlü desteğini teyit eden bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

Bildiride dikkat çeken ifade ise Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan süreç, "savaş", "çatışma" veya "işgal" olarak nitelendirilmedi. BMGK süreci "anlaşmazlık" olarak tarifledi.

"Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter'in barışçıl bir çözüm arayışındaki çabalarına güçlü desteğini ifade eder"

Konsey'in, Rusya'nın da içerisinde yer aldığı 15 üyesinin tamamının destek verdiği bildiride, Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin derin endişe ifade edildi. "Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter'in barışçıl bir çözüm arayışındaki çabalarına güçlü desteğini ifade eder" denildi. "Bütün üye devletler, BM anlaşması uyarınca, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözme yükümlülüklerini taahhüt ettiler" ifadesine yer verildi.

Bildiride, Guterres'ten yakın zamanda Konsey üyelerine bir bilgilendirme yapması istendi. Bunun, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yapılan ilk resmi açıklama olması dikkati çekti.

"Bugün, Güvenlik Konseyi ilk kez Ukrayna'da barış için tek ses oldu"

Diğer yandan, Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün, Güvenlik Konseyi ilk kez Ukrayna'da barış için tek ses oldu. Hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolunu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya bir saldırı başlatmasının ardından Batı, Moskova'ya karşı ciddi ekonomik ve mali yaptırım kararları almış, ABD ve Kanada'nın yanında birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuştu.