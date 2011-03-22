-BM GÜVENLİK KONSEYİ, LİBYA'YI GÖRÜŞÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın Konsey'in acil toplantı yapması yönündeki talebini görüşmek üzere toplandı. Konsey'in basına kapalı danışma toplantısında, Libya Dışişleri Bakanı Kusa'nın hafta sonunda Konsey'e yazdığı mektup ele alınıyor. Kusa'nın mektubunda, ''Libya'ya karşı düzenlenen askeri saldırı karşısında'' Konsey'in acil toplanmasını ve bu saldırının durmasını talep ettiği öğrenildi. Toplantıdan önce gazetecilerin soruları üzerine bir İngiliz diplomat, toplantının, BM Güvenlik Konseyi'nin geçen hafta kabul ettiği, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren 1973 sayılı kararının uygulanmasında şeffaf olunması açısından son derece yararlı olacağını kaydetti. Konsey'in diğer üye ülkelerinin diplomatları da, Konsey'in bu Perşembe günü Libya konusunda zaten resmi bir toplantı yapacağını ve toplantıda kısa bir süre önce Tunus ve Mısır'ı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kendilerine brifing vereceğini kaydettiler. Bugünkü toplantıyı Rusya'nın girişimiyle düzenleyen Konsey'in dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Wang Min de gazetecilere yaptığı açıklamada, ''bugünkü toplantıda Libya'nın talebine nasıl yanıt vereceğimizi değerlendireceğiz'' dedi. Bu arada BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Konsey'in 1973 sayılı kararı çerçevesinde bugüne dek İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, Danimarka, Kanada ve Katar'ın, BM Genel Sekreterine, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına bizzat katıldıklarını bildiren yazılı mektup sundukları bildirildi.