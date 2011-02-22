-BM GÜVENLİK KONSEYİ LİBYA'YI GÖRÜŞECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.02.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki durumu görüşmek üzere toplandı. Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'ye dün liderlikten çekilme çağrısı yapan Libya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabaşi'nin, Konsey'e Libya'da akan kanı durdurması için harekete geçmeye davet eden mektup yazmasının ardından toplanma kararı almıştı. Konsey'in Libya'daki son gelişmeleri ele alacağı danışma toplantısı basına kapalı düzenleniyor. -LİBYA'DA KARGO LİMANLARI KAPATILDI Libya'daki şiddet olayları nedeniyle kargo limanlarının kapatıldığı bildirildi. İtalyan deniz taşımacılığı şirketi Tarros Spa'nın İngiliz acentası direktörü John Bader, Libya'nın Bingazi, Trablus ve Misurata kargo limanlarında operasyonların durdurulduğunu söyledi. Bader, ''İtalya'daki yönetimimiz bu sabah bize Trablus, Bingazi ve Misurata limanlarının kapatıldığını bildirdi. Durumun normale döndüğü bilgisini alana kadar gemilerin bu limanlara gönderilmesini önermiyoruz'' dedi. -TOBRUK'TA HALK KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ Libya'nın doğusundaki Tobruk kentindeki askerler, artık Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'yi desteklemediklerini ve kentin Kaddafi'nin kontrolünden çıktığını söyledi. Askerlerin açıklamasını duyuran Reuters ajansına göre, halk da kentin üç gündür kendi kontrollerinde olduğunu anlattı. Artık görevi bıraktığını söyleyen eski Binbaşı Hany Said Merci, "Bütün doğu bölgelerinin Kaddafi'nin kontrolünden çıktığını" söyleyerek, "Burada ordu ve halk el ele" dedi. Ajansa göre bölge sakinleri, kentin üstündeki dumanların, Kaddafi'nin oğullarına bağlı askerlerin bombaladığı cephanelikten yükseldiğini kaydetti. -BİNGAZİ HAVAALANI BOMBARDIMAN YÜZÜNDEN TAHRİP OLDU Libya'daki Bingazi Havaalanının pistlerinin bombardıman sonucu tahrip olduğu ve uçakların iniş yapamadığı açıklandı. Mısır'da bulunan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, Bingazi havaalanının pistlerinin bombalandığını, bu durumun Mısır havayollarına ait uçakların inişini imkansız kıldığını belirtti. Ebul Geyt ayrıca, Libya'daki Mısırlıları getirmek üzere bugün Trablus'a hareket eden iki askeri uçağa Libya makamlarının iniş izni verdiğini söyledi. -TRABLUS, BİNGAZİ VE MİSURATA'DA DENİZ ULAŞIMI DURDU Libya'da Trablus, Bingazi ve Misurata'da deniz ulaşımının durduğu bildirildi. Reuter ajansının duyurduğuna göre, deniz ulaşımı kaynakları Trablus, Bingazi ve Misurata limanlarında şiddet yüzünden faaliyetlerin durduğunu kaydetti. Bu arada, El Arabiye televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kısa süre içinde bir konuşma yapacağını duyurdu. El Arabiye televizyonu, acil koduyla duyurduğu haberi Libya devlet televizyonuna dayandırdı. -"OLANLAR, SUÇLU GENÇLİK ÇETELERİNİN İŞİ" Libya Savunma Bakanlığı, ülkedeki şiddetin, aralarında El Kaide'nin de bulunduğu yabancı güçlerin manipule ettiği, suçlu gençlik çetelerinin işi olduğunu iddia etti. Devlet televizyonunda okunan bildiride, "Vatandaşları terörize eden, ticareti durduran, tüccarlar ve tüketicileri ürküten ve eğitim, sağlık gibi hizmetleri kesmekle tehdit eden" bu durumun, ordunun depolarını yağmalayarak silah elde eden bazı gençler ve yetişkinlerden kaynaklandığı ifade edildi. "Bunlar suçlulardır" denilen bildiride, "Libya'da olanların, El Kaide ve diğer şüpheli çevrelere, yabancı çevrelere mensup diğer insanlar tarafından suistimal edilen bir grup gencin" işi olduğu belirtildi. -TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARI İSKENDERİYE'YE GELDİ Libya'dan tahliye edilen 248 Türk vatandaşı Mısır'ın İskenderiye havaalanına getirildi. 5 yolcu otobüsüyle getirilen vatandaşların uçuş işlemleri, Türkiye'nin İskenderiye konsolosluğu ve Türk Hava Yolları yetkililerinin yardımıyla yapılıyor. Libya'dan tahliye edilen vatandaşları İstanbul'a götürecek olan THY'ye ait tahliye uçağı da İskenderiye'nin Burc el Arap bölgesinde bulunan havaalanına geldi. İlk işlemleri bitirilen Türk vatandaşlarının uçağa binmek için beklediği bildirildi. -BOSNA-HERSEK VATANDAŞLARI TÜRK GEMİLERİYLE TAHLİYE EDİLECEK Libya'da mahsur kalan Bosna-Hersek vatandaşları, Türkleri tahliye için giden Türk gemileri ve uçaklarıyla İstanbul'a getirilecek. Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Bingazi'de bulunan yaklaşık 150 Bosna-Hersek vataandaşının Türk gemisiyle tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirterek, Bosna-Hersek'in Trablus Büyükelçiliği'nin Türk Büyükelçiliği ile irtibatta olduğunu, Bosnalıların Türk gemileriyle ve THY'nin uçaklarıyla İstanbul'a getirileceğini kaydetti. -TRABLUS, 1992 YILINDAKİ SARAYBOSNA'NIN HALİNİ HATIRLATIYOR- Bosna-Hersek'in bir inşaat şirketinin müdürü Cemail Vlahovlyak, dün Libya'dan İstanbul'a geldikten sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trablus'un şu anda savaş sırasındaki Saraybosna'yı anımsattığını ifade etti. Vlahovlyak, ''Trablus'ta gece boyunca, silah sesleri ve savaşı aratmayan diğer olaylara tanıklık ettik. Trablus, 1992 yılındaki Saraybosna'nın halini hatırlatıyor'' dedi. -SIRBİSTAN- Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü Libya'nın Raslanalfa kasabası yakınlarındaki kampta saldırıya uğradıkları açıklanan Sırp vatandaşları arasında yaralı olmadığını ve şu anda güvenlikleriyle ilgili bir sorun bulunmadığını kaydetti. Açıklamada, Libya'daki Sırp vatandaşlarının tahliyesi için bu ülkeye Sırbistan Hava Yolları'na (JAT) ait bir uçak gönderileceği belirtildi. -HOLLANDA- Hollanda ise Libya’da bulunan 125 kadar vatandaşının tahliyesi için askeri bir uçak gönderecek. Dışişleri Bakanlığı, Eindhoven Havaalanında bekletilen uçağın, Libya makamlarının gerekli izni vermesiyle birlikte bölgeye hareket edeceğini açıkladı.