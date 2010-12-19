T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM GÜVENLİK KONSEYİ KUZEY KORE İÇİN TOPLANACAK NEW YORK (A.A)

19 Aralık 2010 10:49

-BM GÜVENLİK KONSEYİ KUZEY KORE İÇİN TOPLANACAK NEW YORK (A.A) - 19.12.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kore yarımadasındaki gergin durumu görüşmek üzere, bugün New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanacak. BM'deki Amerikan misyonunun sözcüsü, Güvenlik Konseyi'nin bugün 11.00'de (TSİ 18.00) Kuzey Kore konusunda danışmalarda bulunmak üzere toplanacağını bildirdi. Konseyin daimi üyesi Rusya, dün gün içinde Kore yarımadasındaki gerginliğin görüşülmesi için acil toplantı yapılmasını istemişti. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginlik, Pyongyang'ın üzerinde hak iddia ettiği Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'na 23 Kasımda bombardımanı sonucu ikisi asker dört kişinin ölmesinden sonra giderek artmıştı. Güney Kore, gelecek haftalarda, Yeonpyeong Adası'nda gerçek mühimmatla topçu tatbikatı düzenleyecek. Kuzey Kore, Seul'un bu manevradan vazgeçmemesi halinde "felaket" olacağı tehdidinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24