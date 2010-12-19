-BM GÜVENLİK KONSEYİ KUZEY KORE İÇİN TOPLANACAK NEW YORK (A.A) - 19.12.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kore yarımadasındaki gergin durumu görüşmek üzere, bugün New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanacak. BM'deki Amerikan misyonunun sözcüsü, Güvenlik Konseyi'nin bugün 11.00'de (TSİ 18.00) Kuzey Kore konusunda danışmalarda bulunmak üzere toplanacağını bildirdi. Konseyin daimi üyesi Rusya, dün gün içinde Kore yarımadasındaki gerginliğin görüşülmesi için acil toplantı yapılmasını istemişti. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginlik, Pyongyang'ın üzerinde hak iddia ettiği Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'na 23 Kasımda bombardımanı sonucu ikisi asker dört kişinin ölmesinden sonra giderek artmıştı. Güney Kore, gelecek haftalarda, Yeonpyeong Adası'nda gerçek mühimmatla topçu tatbikatı düzenleyecek. Kuzey Kore, Seul'un bu manevradan vazgeçmemesi halinde "felaket" olacağı tehdidinde bulundu.