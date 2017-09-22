BM Güvenlik Konseyi Kuzey Irak referandumundan endişeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), perşembe günü 15 üyesinin oy birliğiyle yayınladığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) planladığı bağımsızlık referandumunun bölgede "istikrarsızlaştırmaya" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada konsey üyelerinin "bölgesel Kürt hükümetinin gelecek hafta tek taraflı olarak referandum düzenlemesinin potansiyel istikrarsızlaştırıcı etkisinden endişe duyduklarını ifade ettikleri" belirtildi.

Açıklamada "Kürt güçlerin kilit rol oynadığı IŞİD karşıtı operasyonlar hala sürerken yapılması planlanan referandumun" IŞİD'e karşı askeri mücadeleyi zayıflatabileceğine de değinildi.

Pazartesi günü yapılması planlanan referandumun mültecilerin memleketlerine dönmeleri çabalarını sekteye uğratabileceği uyarısında da bulunan konsey, Irak hükümeti ve bölgesel makamlar arasındaki fikir ayrılıklarının "diyalog ve uzlaşıyla" çözülmesi çağrısı yaptı.

İptal baskısı artıyor

ABD, Iraklı Kürtler referandumu düzenlediği takdirde "Irak hükümetiyle daha iyi bir anlaşmayı müzakere etmeleri konusunda yardımcı olamayabilecekleri" uyarısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de pazar günü yaptığı açıklamada, Iraklı Kürtleri referandumu iptal etmeye çağırmış ve Bağdat yönetimi ile yeni bir siyasi anlaşma müzakere etme noktasında BM'nin yardımlarını önermişti.

Türkiye, İran ve Irak'ın ABD'nin de karşı olduğu referandum planını iptal etme çağrılarının hemen ardından gelen bu hamlenin Iraklı Kürt liderler üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

1991 Körfez Savaşı'nın ardından özerklik kazanan Iraklı Kürtler, 25 Eylül'de hukuki bağlayıcılığı olmayan bir bağımsızlık referandumu düzenleyecek.

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AFP/Reuters/Dpa, BÜ/BÖ