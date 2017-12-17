BM Güvenlik Konseyi Kudüs tasarısını görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hafta başında Kudüs tasarını görüşeceği bildirildi. Tasarı, Kudüs’ün statüsü konusunda alınan herhangi bir kararın hükümsüz olduğuna dikkat çekiyor.

Pazartesi günü oylamaya sunulması beklenen taslak metin, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler'in herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğinin altını çiziyor.

DW Türkçe’nin Reuters ve AFP’nin ulaştığı taslak metinden aktardığına göre, Kudüs meselesinin müzakere yoluyla çözülebileceği belirtilen metinde Amerikan yönetiminin aldığı karardan açık biçimde bahsedilmezken, “Kudüs’ün statüsü ile ilgili son gelişmelerden üzüntü duyuyoruz” deniyor.

Mısır tarafından kaleme alınan tek sayfalık metinde ayrıca “Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım, yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir” ifadesi yer alıyor.

Taslak metinde üye ülkelerin Kudüs’te büyükelçilik açmaktan kaçınması ve BM’nin Kudüs’ün statüsüyle ilgili daha önce aldığı kararlara sadık kalınması da isteniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ABD’nin Kudüs kararının iptali için BM’de girişim başlatacaklarını açıklamıştı.

Erdoğan “ABD’nin Kudüs’le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Önce BMGK’de, orada bir veto olursa BM Genel Kurulu’nda bu haksız kararın iptali için çalışacağız” demişti.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon tasarıyı “Filistinlilerin tarihi yeniden yazma çabası” olarak niteledi.

Danon “Hiçbir oylama ya da münazara Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu ve her zaman öyle kalacağı gerçeğini değiştirmeyecek” diye konuştu.

Tasarının, BM Güvenlik Konseyi’nden geçmesi beklenmiyor. ABD, Britanya, Çin, Fransa ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisi bulunan ülkeler.