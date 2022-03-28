T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM Güvenlik Konseyi, kızların okula gitmesine izin vermesi için Taliban'a çağrıda bulundu

28 Mart 2022 12:19

Taliban'ın Afganistan'da kızların lise eğitimini engelleme kararından endişe duyduklarını dile getiren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, kız öğrenciler için okulları gecikmeden yeniden açma çağrısında bulundu. 

Reuters'ta yer alan habere göre; BM'nin, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kızlar dahil olmak üzere tüm Afganların eğitim hakkını yeniden teyit etti" denildi.

Güvenlik Konseyi, BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons'tan, konu ile ilgili olarak Afgan makamları ile iletişime geçmesini ve ilerleme hakkında rapor vermesini istedi.

TalibanBMAfganistanAfgankız öğrenciliseeğitim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24