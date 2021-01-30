BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı; KKTC kendilerine danışılmamasına tepki gösterdi

BMGK, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

Görev süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmış oldu

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

KKTC'den tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG) görev süresinin uzatılması kararına tepki göstererek kararla ilgili KKTC makamlarının rızasının alınmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtti.