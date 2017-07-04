BM Güvenlik Konseyi Katar krizine karışmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi şimdilik Katar krizine müdahale etmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, BM Güvenlik Konseyi'nin komşu ülkelerle arasındaki görüş farklılıklarını bizzat gidermesi için Katar'a çağrıda bulunduğunu söyledi.

Liu ‘en isabetlisinin, ihtilafa taraf olan ülkelerin diyalog ve istişare yoluyla krizi çözüme kavuşturmaları olabileceğini Güvenlik Konseyi'nin başka alternatif görmediğini' söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, krizi çözüme kavuşturma imkânlarını görüşmek üzere cuma günü Güvenlik Konseyi temsilcileriyle bir araya gelmişti.

El Cezire televizyonu, El Sani'nin, Güvenlik Konseyi'nden Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırmalarını sağlamasını talep ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn 5 Temmuz’da diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a ulaşım ve ticaret ambargosu uygulamaya başlamıştı.

Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlayan söz konusu ülkelerin Katar yönetimine ilettikleri talepler listesinde El Cezire televizyonunun kapatılması da bulunuyor.

Katar, talepleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Taleplerin yerine getirilmesi için Katar'a tanınan süre Pazar gecesi dolmuş ve ültimatoma uyulmaması nedeniyle süre 48 saat uzatılmıştı.

Katar'ın aracılık yapan Kuveyt Emir'ine verdiği resmi yanıtın içeriği hakkında açıklama yapılmadı.

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DW/afp/AG/GA