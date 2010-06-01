BM Güvenlik Konseyi İsrail'i kınadı

T24 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarından birisini yaptı.



Konsey, İsrail'i dünkü saldırıdan dolayı kınarken, gözaltına alınan sivillerin ve gemilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.



Konsey başkanı tarafından yapılan açıklamada, "en az 10 sivilin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bu eylemlerin" kınandığı bildirildi ve tutulan gemiler ile sivillerin serbest bırakılması istendi.



Açıklamada, "Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri'nin konuyla ilgili tam bir soruşturmaya gerek duyulduğu yönündeki açıklamasını not ederek, uluslararası standartlara uygun hızlı, tarafsız, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısı yapmaktadır" denildi.



Böylelikle, Türkiye'nin dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından dile getirilen taleplerinden büyük bir bölümü de karşılanmış oldu.



BM'nin kapalı toplantısı 10 saati aşkın bir süre sürdü. Diplomatlar, ABD'nin temkinli tutumu nedeniyle sert bir metin üzerinde uzlaşma sağlanması olasılığının düşük olduğunu belirtiyordu.

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınayan en son kararı 1990'larda alınmıştı. Konsey, İsrail'i 2006'daki Lübnan savaşı ve 2008'deki Gazze'ye yönelik Dökme Kurşun operasyonlarında kınama konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.









