BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin gündemiyle toplanacak; ABD'nin tutumu tartışılıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün İsrail ve Hamas arasındaki çatışmayla ilgili ortak bir çözümü görüşmek için açık oturumda toplanacak. ABD'nin daha önce BM Güvenlik Konseyi'nden çıkması beklenen açıklamayı engellediği ve söz konusu toplantının gününü de ertelemeye yönelik adımlarına karşılık BM diplomatları, ABD Başkanı Biden'ın 'Çok taraflılık geri döndü' taahhüdünü hatırlattı.

The Guardian'da yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin çoğu, krizle ilgili açık oturumun geçen cuma yapılmasını tercih ederken ABD'nin gelecek haftaya alınması yönünde çabaları olduğu ancak son olarak hafta sonu toplanmayı kabul ettiği belirtildi. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes için uzlaşılan bir konsey açıklamasını da engellediği belirtildi.

Bir Birleşmiş Milletler diplomatı konuyla ilgili "Umarız, Güvenlik Konseyi'nde ABD, Biden'ın 'Çok taraflılık geri döndü' taahhüdüne uyar ve ortak açıklamaya katılmayı kabul eder. Ancak şu ana kadar masum sivilleri öldüren bomba ve roketlere rağmen Konsey sessiz" dedi.

Haftanın başında sunulan BM Güvenlik Konseyi açıklamasında, 'gerilimin düşürülmesi ve provokasyonların sonlanması' çağrısının yanı sıra Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin yerinden edilmesine yönelik 'ciddi endişe' de dile getiriliyordu.

Biden yönetimi, benzer endişeleri dile getirdi ve ABD'li diplomatların kapalı toplantılarda BM Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına karşı durmalarının nedeninin ifadeler değil, zamanlama olduğunu söylediği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda konuştu.

BM'de diplomatların aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield liderliğindeki ABD misyonunu Güvenlik Konseyi açıklamasına olumlu baktığını ancak Washington'ın buna karşı çıktığını söyledi. Bir diplomat, "ABD diplomatları, Washington'a 'Eğer toplantı pazar günü yapılmazsa, eğer her şeye hayır denilirse BM Genel Kurulu'na gidilir, orada da sayılar çok iyi görünmüyor' tavsiyesinde bulundu" dedi.

BM Uluslararası Kriz Grubu Direktörü Richard Gowan, konuyla ilgili açıklamasında "Linda Thomas-Greenfield'ın diğer konsey üyelerini Tigre ve Myanmar konusunda açıklama yapmaya ikna etmek konusunda oldukça aktif bir sürecin sonunda ABD'nin bir anda yön değiştirmesi ve açıklama yapmanın etkili olmayacağını söylemesi kesinlikle uyumsuz bir durum yaratıyor" dedi.