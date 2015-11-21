BM Güvenlik Konseyi: IŞİD ile mücadele iki katına çıkarılmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın IŞİD ile mücadelede gösterilen çabaların iki katına çıkarılması ve operasyonlara katılan ülkelerin izdüşümlü hareket etmesini içeren karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Nafiz Albayrak’ın haberine göre, BMGK tarafından kabul edilen 2249 sayılı kararda, IŞİD'in, Tunus, Ankara, Beyrut ile Paris’teki katliamları ve Rus uçağının düşürülmesi eylemleri kınandı. İŞİD'in uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya, Fransa, Tunus ve Lübnan başta olmak üzere IŞİD saldırılarından zarar gören tüm ülkeler ve halklara başsağlığı dilenen kararda, BM üyesi ülkelerin olanak ve yetenekleri ölçüsünde Suriye ile Irak’ta, IŞİD ile savaştaki çabalarını iki katına çıkarmaları, izdüşümlü davranmaları, yabancı militanların bölgeye giriş çıkışlarının, mali kaynak sağlanmasının engellenmesi istendi.

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, oylamanın ardından BMGK’da yaptığı açıklamada, “Bu kararla BM Güvenlik Konseyi, İŞİD'le mücadele için başlattığımız eylemleri uluslararası hukuk ve BM Koşulları altına aldı. Önümüzdeki günlerde, Charles de Gaulle uçak gemimizin ulaşmasıyla IŞİD'e karşı saldırı kapasitemizi üç katına çıkaracağız” diye konuştu. BMGK’nın kabul ettiği karar tasarısının ‘tarihi bir önemi’ öldüğünü vurgulayan Delattre, IŞİD’e karşı hava saldırılarını da artırarak sürdüreceklerini söyledi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin de, karar tasarısını desteklediklerini belirterek, “Uluslararası terörizmle mücadele konusunda ülkeler arasında giderek büyüyen bir anlayış var” dedi.

Paris’te 130 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan saldırıların ardından Suriye’de IŞİD hedeflerine düzenlediği operasyonları artıran Fransa, BM Güvenlik Konseyi’nden diplomatik destek sağlamak için hazırladığı karar tasarısını önceki gün BM Güvenlik Konseyi’ne sunmuştu.