BM Güvenlik Konseyi İran'da uzlaştı

T24- Birleşmiş Milletler Konseyi'nin basına kapalı yapılan danışma toplantılarında, Türkiye ve Brezilya'nın isteği doğrultusunda İran'ın nükleer meselesi, yaptırım konusunun ötesinde Daimi Temsilciler düzeyinde ve siyasi açıdan ele alınacak.



Bu arada Batılı diplomatlar, toplantı öncesinde gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, İran'a karşı yeni ve sıkı yaptırımlar getiren yeni karar tasarısının hazır olduğunu ve bugün eklerinin tamamlanıp Konsey'e sunulacağını belirttiler.



BM kulislerinde İran'a yeni yaptırımlar getiren karar tasarısının en erken yarın oylamaya sunulabileceği konuşuluyor.