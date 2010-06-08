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Dünya

BM Güvenlik Konseyi İran'da uzlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Brezilya'nın talebi üzerine bugün yine toplandı.

08 Haziran 2010 03:00

T24- Birleşmiş Milletler Konseyi'nin basına kapalı yapılan danışma toplantılarında, Türkiye ve Brezilya'nın isteği doğrultusunda İran'ın nükleer meselesi, yaptırım konusunun ötesinde Daimi Temsilciler düzeyinde ve siyasi açıdan ele alınacak.


Bu arada Batılı diplomatlar, toplantı öncesinde gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, İran'a karşı yeni ve sıkı yaptırımlar getiren yeni karar tasarısının hazır olduğunu ve bugün eklerinin tamamlanıp Konsey'e sunulacağını belirttiler.


BM kulislerinde İran'a yeni yaptırımlar getiren karar tasarısının en erken yarın oylamaya sunulabileceği konuşuluyor.

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