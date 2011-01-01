-BM GÜVENLİK KONSEYİ GEÇİCİ ÜYELİĞİ BİTTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.01.2011 - Türkiye'nin 2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği sona erdi. Ekim 2008'de BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, ''Batı Avrupa ve Diğerleri'' grubunda, rakiplerini büyük farkla geride bırakıp 151 oy alarak büyük bir başarıya imza atan Türkiye, 1 Ocak 2009'da 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde görevine başlamıştı. Konsey'in dönem başkanlığını iki kez üstlenen ve bu dönemlerde ''barışı koruma'' ve ''terörizmle mücadele'' gibi önemli konularda zirve toplantıları düzenleyen Türkiye, Konsey'e bağlı olarak görev yapan Terörizmle Mücadele Komitesi, Kuzey Kore Yaptırımlar Komitesi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi başkanlığı ile Afganistan konusunda Konsey'deki ''öncü ülke'' görevlerini de sürdürdü. Türkiye'nin bugünden itibaren temsil edilmediği Konsey'de, 5 daimi üye (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) ile toplam 10 geçici üye (Bosna Hersek, Brezilya, Gabon, Lübnan, Nijerya, Almanya, Portekiz, Güney Afrika, Hindistan ve Kolombiya) görev yapacak. Konsey'de Türkiye ile görev yapan Japonya, Avusturya, Uganda ve Meksika'nın da 2 yıllık geçici üyelikleri sona erdi.