-BM GÜVENLİK KONSEYİ FİLDİŞİ KIYISI'NI GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 13.04.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, Fildişi Kıyısı'nda insani kriz yaşandığını belirterek, ülkenin en öncelikli insani ihtiyaçlarını karşılamak için 300 milyon dolar gerekli olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi, bugün, eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun tutuklandığı Fildişi Kıyısı'ndaki durumu ele aldı. Konsey'e bilgi veren Amos, Gbagbo'nun tutuklanmasıyla ülkedeki sorunların sona ermediğini, insani krizin devam ettiğini, ülkenin insani ihtiyaçlarını karşılamak için 300 milyon dolara gereksinim olduğunu söyledi. Uluslararası toplumun bugüne dek bu miktarın ancak 57 milyon dolarını karşılama sözü verdiğini bildiren Amos, ''Ülkedeki insanlara gıda verebilmek ve tıbbi yardımda bulunmak için harekete geçmeliyiz, Fildişi Kıyısı ve bölgesini yalnız bırakamayız'' dedi. Bu arada, Konsey, toplantının ardından bir basın açıklaması yaptı. Konseyin dönem başkanı Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nestor Osorio tarafından okunan açıklamada, Konsey, Kasım 2010'da yapılan seçimi kazanan Devlet Başkanı Alassane Uattara'nın görevine başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Uattara'dan, ülkede tüm kesimleri kapsayan, geniş tabanlı bir hükümet kurmasını istedi. Ülkedeki halkı da misillemeden, öç almaktan ve provokasyonlardan uzak durup ulusal uzlaşma yönünde çalışmaya davet eden Konsey, Gbagbo'nun da güvenliğinin sağlanarak, kendisine adil davranılması gerektiğini belirtti. Devlet Başkanı Uattara'nın ülkede 4 aydır devam eden şiddet olaylarının soruşturulmasına ilişkin ''gerçekler ve uzlaşma komitesi'' kurma yönündeki kararını da takdir ettiğini açıklayan Konsey, BM'ye üye tüm ülkelerden Fildişi Kıyısı'na mali destek vermelerini istedi.