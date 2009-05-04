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Dünya

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Rusya'da

04 Mayıs 2009 23:03

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Meksika'dan Rusya'ya geçti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığının Meksika'dan Rusya'ya geçmesi dolayısıyla BM'de düzenlediği basın toplantısında, bu ayki Konsey programıyla ilgili bilgi verdi.

Çurkin Konsey'de 22 Mayıs'ta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunun ele alınacağını bildirdi.

Konsey'de 11 Mayıs'ta Orta Doğu konusunun görüşüleceğini belirten Çurkin, bu toplantıya Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık yapmak üzere katılmasının beklendiğini söyledi.

Çurkin'in verdiği bilgiye göre söz konusu toplantının sonunda Konsey bir başkanlık açıklaması yaparak, Orta Doğu'da barış görüşmelerine destek verecek ve sürecin devam etmesini isteyecek.

Büyükelçi Çurkin, Konsey üyelerinin bu ay Afrika'ya bir çalışma ziyareti yapacaklarını, ayrıca gündemde yer alan Lübnan, Somali, Bosna-Hersek, Gürcistan, terörizmle mücadele, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlar ve Nepal konularında çeşitli toplantılar yapılacağını belirtti.

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