-BM GÜVENLİK KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI ÇİN'E GEÇTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 02.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Li Baodong, Konseyin Libya'daki durumu yakından takip etmeye devam ettiğini, ancak Libya'ya uçuş yasağı getirilmesi konusunun Konsey'de ele alınması için kendilerine resmi bir başvuruda bulunulmadığını belirtti. Li, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Çin'e geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi ve Konseyin bu ayki programıyla ilgili bilgi verdi. Li, Konsey'in bu ayki gündeminde Somali, Fildişi Kıyısı, Ortadoğu, Afganistan, Lübnan ve Kıbrıs konularının yeraldığını bildirdi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs müzakerelerine ilişkin raporunun bugünlerde yayımlanmasının beklendiğini belirten Li, Konseyin 15 Martta bu konuda bir danışma toplantısı yapacağını ve toplantıda Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın Konseye bilgi vereceğini kaydetti. LİBYA'DAKİ DURUM Çin'in BM Daimi Temsilcisi Li, Libya'nın hava sahasında ''uçuş yasağı'' bölgesi oluşturulması konusunu Konseyin görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, Konseyin Libya'daki durumu yakından takip etmeye devam ettiğini, ülkedeki durumun endişe verici olduğunu söyledi. ''Uçuş yasağı'' konusunda değişik ülkelerin değişik görüşlere sahip olduğunu ifade eden Li, kendilerine bu konunun Konseyde ele alınması için resmi bir başvuruda bulunulmadığını bildirdi. Çin'in bu konuda ne düşündüğünün sorulması üzerine ise Li, ''Bu konuda 3 ilkemiz var. Libya'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi krizin barışçıl şekilde çözülmesi ve sivil halkın korunması'' dedi. Libya'daki durumun bölgenin istikrarı açısından son derece önemli olduğuna işaret eden Li, Konsey'in Afrika Birliği ve Arap Birliği ülkeleriyle temasta olduğunu belirtti. Çin'in Libya ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde alınan yaptırım kararı ve Genel Kurulda alınan İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin kararları desteklediğini hatırlatan Li, Çin'in uluslararası toplumun ''sorumlu bir üyesi'' olduğunu ve bu konuda bölge ülkeleriyle istişarelerde bulunarak yaptırım kararına ''evet'' dediklerini söyledi. Çin'de insan hakları konusunda ilerleme olup olmadığının sorulması üzerine ise Çin'deki reform sürecinin hiç durmadığını ve insanların özgür olduklarını savunan Li, reformların devam edeceğini kaydetti. Li, Çin'in, Libya'daki şiddetin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) havale edilmesini isteyen Konsey kararına ''evet'' demesinin ise Çin'in UCM'ye karşı tutumunda bir değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti. Çin, UCM'yi kuran Roma Statüsü'nü imzalamayan bir ülke olarak UCM'ye karşı olan tavrıyla biliniyor.