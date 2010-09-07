-BM GÜVENLİK GÜCÜNDE TÜRK KURMAY BAŞKAN İZMİR (A.A) - 07.09.2010 - Fildişi Sahili Cumhuriyeti Barış Misyonu'nun Kurmay Başkanlığına, Türk emniyet müdürü Şerafettin Bural getirildi. Fildişi Sahili Cumhuriyeti BM Barış Misyonu'nda, 1 yıldır Abdjan Havalimanı ve Silah Ambargosu denetiminden sorumlu emniyet müdürü olarak görev yapan Şerafettin Bural, bu yıl 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmesinin ardından BM'de de yeni bir göreve getirildi. Bural, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde görev yapan 23 farklı ülkeden polis ve askerin bağlı olduğu Barış Misyonu'nun Kurmay Başkanı oldu. Iğdır, İzmir, Mersin, Ankara illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığında Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, Mersin ilinde Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Fransa'da mesleki staj, İtalya'da Güvenlik Kuvvetleri İhtisas Akademisi'nde eğitim gören Bural, kaçakçılıkla mücadele konusunda 2004 yılında TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu ile 2005 yılında TBMM Akaryakıt Kaçakçılığı Araştırma Komisyonu'na bilgiler verdi. Bural, 2005 yılında da Fildişi Sahili Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Misyonu'nda görev aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konusunda uzman olan Bural, görev yaptığı illerde de Türkiye gündemini değiştiren operasyonlara imza attı. Bural'ın başlıca operasyonları arasında 2000 yılında İzmir'deki 700 milyon dolarlık ''Balina'', 2002'de Ankara'daki 3 milyar dolarlık ''Örümcek Ağı'' hayali ihracat operasyonları, 2002'de Bayındırlık Bakanlığındaki yolsuzluk operasyonu, 2007'de ise Mersin Serbest Bölgesi'ndeki 400 bin dolarlık petrol kaçakçılığı operasyonları yer alıyor.