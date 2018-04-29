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Dünya
BBC Türkçe

BM: Güney Sudan'da kadınlara çocuklarının önünde tecavüz edildi

Güney Sudan'daki savaş suçları ve insanlığa karşı suçları araştıran Birleşmiş Milletler (BM) komitesi, sivillere yönelik çok büyük boyutlarda işkence, cinayet ve tecavüz olaylarının yaşandığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Sudan'daki savaş suçları ve insanlığa karşı suçları araştıran Birleşmiş Milletler (BM) komitesi, sivillere yönelik çok büyük boyutlarda işkence, cinayet ve tecavüz olaylarının yaşandığını açıkladı.

BM raporuna göre kadınlara, çocuklarının gözünün önünce tecavüz edildi ve öldürüldü, çocuklar tecavüzü izlemeye zorlandı. Birçok köy yok edildi.

Raporda 5'i yüksek rütbeli asker olmak üzere 40 yetkilinin savaş ve insanlık suçlarından sorumlu olabileceği belirtildi.

Ülkede farklı hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, 2015'te imzalanan barış anlaşmasına rağmen sürüyor.

İleride açılacak olası savaş suçları davalarında kullanılmak üzere delil toplayan BM yetkililerinin raporu, gelecek hafta Cenevre'deki BM İnsan Hakları Komitesi'ne sunulacak.

Güney Sudan 2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Ülke 2013'ten bu yana iç savaş yaşıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkede yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 3,5 milyondan fazla Güney Sudanlı da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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