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Dünya

BM gücü, Kolombiya'da ateşkesi denetleyecek

Taraflar, 23 Mart’ta anlaşma imzalamayı hedefliyor

26 Ocak 2016 09:12

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kolombiya’da barış anlaşması imzalanması durumunda ateşkesi denetlemek üzere silahsız bir görev gücü oluşturulmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

BM gücünün görev süresi bir yıl olacak. Ancak iki tarafın da istemesi halinde, bu süre uzatılabilecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Tarafların müzakerecilere geçen hafta Küba’da yürütülen müzakereler sırasında ortak bir açıklamayla Birleşmiş Milletler’in barış sürecine dâhil olmasını istemişti.

 

23 Mart'ta anlaşma hedefi

 

Kasım 2012'de Havana'da görüşmelere başlayan taraflar 23 Mart’ta anlaşma imzalamayı hedefliyor. BM “Siyasi Gücü” Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden silahsız gözlemcilerden oluşacak. Kolombiya’da orduyla solcu FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) gerillaları arasında 50 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta 220 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Diğer gerilla grupları ve sağcı paramilislerin de dâhil olduğu savaşta milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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