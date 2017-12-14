BM: Guantanamo’da işkenceler devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Nils Melzer, halen Guantanamo kampının esirlerine işkence uygulandığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009 yılında "geliştirilmiş sorgulama yöntemlerini" yasakladığını hatırlayan Melzer, ancak daha önce yapılan tek bir işkence olayının dahi araştırılmadığını ve şiddet kurbanlarının hiçbir tazminat almadığını dile getirdi.

Esirlere yönelik işkencenin şimdi de CIA çalışanları tarafından uygulandığını söyleyen Melzer, 11 Eylül saldırısını düzenleyen teröristlere yardım etmekle suçlanan Pakistan vatandaşı Ammar el-Baluşi'yi örnek gösterdi.