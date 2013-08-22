'BM grubunun çalıştığı gün kimyasal silah kullanmak, siyasi intihar olur'

El-Cezire'ye konuşan Suriye güvenlik güçlerinden üst düzey bir yetkili, ülkede Birleşmiş Milletler uzmanlarının bulunduğu sırada isyancılara karşı kimyasal silah kullanımının siyasi intihar olacağını savundu.

Rusya’nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, El-Cezire televizyonuna konuşan ve kimliği açıklanmayan Suriye güvenlik güçleri üst düzey yetkilisinin, "Çarşamba, BM grubunun çalıştığı ilk gündü ve bu sırada kimyasal silah kullanmanın bizim için siyasi intihar olacağı aşikârdır” sözlerine yer verdi. Suriye hükümetine yönelik suçlamaların amacının BM uzmanlarının çalışmalarını baltalamak olduğunu belirten yetkili, Suriye ordusunun terörizme karşı başarılı mücadeleye devam ettiğini ve kimyasal silahlara ihtiyaç duymadığını iddia etti.



Rusya: planlanmış provokasyon

radikal.com.tr'nin haberine göre, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü A.K.Lukaşeviç de Suriye’de zehirli kimyasal maddelerin kullanılmasına dair haberler ile ilgili bir açıklama yayınladı. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Suriye makamlarınca kimyasal silahların kullanılmasına ilişkin provokatif haberlerin son günler dahil olmak üzere önceki dönemlerde de ortaya çıkması hiç tesadüf gibi gözükmüyor. Bu tür haberler geçenlerde yayınlandıktan sonra doğru çıkmamıştır. Bütün bunlar planlanmış bir provokasyonun tekrar söz konusu olduğu fikrini geçerli kılmaktadır” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı Arap televizyon kanalları, 21 Ağustos 2013 tarihinde Şam’ın yakınlığında zehirli kimyasal maddelerin kullanılmasına dair alarm haberleri yayımlamaktadır. Bu bağlamda anılan röportajların doğrululuğunu tespit etmek için tarafımızca bazı adımlar atılmıştır. Kaynaklarımızdan edinilen bilgilere göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.

Son günlerde Hükümet güçlerince militanlara karşı Şam’ın Doğu banliyösü dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde etkin harekatlar düzenlenmiştir. 21 Ağustos’ta sabah erken saatlerinde militanların tuttuğu mevzilerden sözü edilen bölgeye karşı henüz tespit edilmemiş zehirli kimyasal maddeyi içeren ve 19 Mart 2013 tarihinde Han Al-Asal’da teröristlerin fırlattığı ev yapımı füzesinin aynısı fırlatılmıştır. Sivil halk arasında can kayıpları hakkında haberler gelmektedir.

Angaje edilmiş bölgesel basın ve yayın organlarının, tıpkı bir emir almış gibi Hükümet tarafını sorumlu tutarak saldırgan bir haber kampanyasına başlaması olgusu dikkat çekmektedir. Muhalefetteki kaynaklara dayanarak Suriye makamlarınca kimyasal silahların kullanılmasına ilişkin provokatif haberlerin son günler dahil olmak üzere önceki dönemlerde de ortaya çıkması hiç tesadüf gibi gözükmüyor. Bu tür haberler geçenlerde yayınlandıktan sonra doğru çıkmamıştır. Bütün bunlar planlanmış bir provokasyonun tekrar söz konusu olduğu fikrini geçerli kılmaktadır. Şam’ın yakınlığında meydana gelen cinayetin, Suriye’de kimyasal silahların olası kullanılması iddiaların araştırılmasında sorumlu BM uzmanları misyonunun başarıyla çalışmalarına başlamasına denk gelmesi de bu fikri pekiştirmektedir.

Bütün bunlar, her ne pahasına olursa olsun BM Güvenlik Konseyine rejimin karşıtlarından yana çıkmak talebin ileri sürülmesine bir sebep oluşturmak ve böylece Cenevre Konferansının düzenlenmesi (ki, 28 Ağustos’ta Konferansını hazırlamak için Rus ve Amerikan uzmanlarının olağan görüşmeleri öngörülmektedir) imkanını baltalamak için bir teşebbüse kaçar.

Moskova, olup biteninin objektif ve profesyonelce incelenmesinin önemli olduğunu düşünmektedir. Silahlı aşırıcılara etki yapabilecek herkese zehirli kimyasal maddelerin kullanılması ile yapılan provokasyonlara son vermek için tüm çabaları göstermeye tekrar çağırıyoruz.”