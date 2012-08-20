BM gözlemcileri Suriye'den ayrılıyor

Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin Suriye'deki görevi resmen sona erdi. Güvenlik Konseyi, Perşembe günü, ateşkesi denetlemek için Suriye'de bulunan gözlemcilerin görev süresini uzatmamıştı.

300 kadar gözlemci, BM ve Arap Birliği'nin eski Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın taraflara kabul ettirdiği altı maddelik barış planı kapsamında Nisan'da ülkeye gönderilmiş, fakat ateşkes sağlanamamıştı.

Kofi Annan'ın yerine atanan BM ve Arap Birliği temsilcisi Lahdar İbrahimi, görevinin iç savaşı engellemek değil, sona erdirmek olduğunu söylemişti.

'İç savaş en kötüsü'

Brahimi France 24 televizyon kanalına demecinde "İç savaş komşunun komşuyu ve bazen kardeşini öldürdüğü en acımasız savaş türü" demişti.

Kofi Annan, Suriye'de çatışmaların yayılması ve Birleşmiş Milletler'de üyeler arasında Suriye konusunda görüş birliği olmamasını gerekçe göstererek 4 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.

Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin şimdiye kadar Suriye konusundaki üç kararı veto etti. Moskova ve Pekin Suriye'ye herhangi bir müdahalenin dışarıdan rejim değişikliği dayatması anlamına geleceğini savunuyor.

Eski Cezayir dışişleri bakanı, 78 yaşındaki deneyimli diplomat Brahimi'nin Pazar günü Annan'ın yerine atanması birçok ülke tarafından olumlu karşılandı. Şam'daki yetkililer de Brahimi'ye destek beyan etti.

Gözlemciler, diplomatik çevrelerde büyük itibarı bulunan Brahimi'nin büyük güçlerin etkisinde kalmadan hareket ettiğine inanıldığını vurguluyor. Bununla birlikte muhalif gruplar, Brahimi'nin başarıya ulaşabileceği konusunda şüpheli.

'Brahimi özür dilemeli'

Türkiye merkezli Suriye Ulusal Konseyi, Beşar Esad'ın istifa edip etmemesi gerektiği konusunda yorum yapması için daha erken olduğunu söyleyen Brahimi'nin sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istedi.

Brahimi, El Cezire televizyonuna demecinde Suriye Ulusal Konseyi'nin sözlerini yanlış yorumladığını ve özür beklediğini söyledi.

Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı başlayan ayaklanmada 20 bin kadar kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Çatışmalar nedeniyle on binlerce ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Esad bayram namazında

Bu arada, Beşar Esad, geçen ay Şam'da üst düzey yetkililerin öldüğü bombalı saldırıdan sonra ilk kez halkın önüne çıktı. Devlet televizyonu Esad'ın Şam'ın merkezindeki el Hamad Camii'nde bayram namazı kılarkan çekilmiş görüntülerini yayımladı. Muhalif gruplar, muhalefetin denetimindeki bölgelerde bombardımanın bayramın birinci günü de sürdüğünü söyledi.