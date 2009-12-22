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Dünya

BM: Gine'de insanlık suçu işlendi

22 Aralık 2009 03:03

Gine'de, 28 Eylül'de güvenlik güçlerinin Conakry Stadı'nda yaptığı katliam, BM'nin görevlendirdiği uluslararası soruşturma komisyonu tarafından ''insanlık suçu'' olarak nitelendirildi.

Komisyonun bugün yayımlanan ve BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporunda, ''28 eylül 2009 ve sonrasında işlenen suçların insanlık suçu olarak nitelendirilebileceği sonucuna varmanın akla yatkın olduğu'' bildirildi.

Komisyonun raporunda, aralarında Gine Devlet Başkanı Musa Dadis Camara'nın da bulunduğu birçok Gineli yetkilinin kişisel sorumluluğu bulunduğu sonucuna varıldı.

Komisyon, en az 156 kişinin öldürüldüğü veya kaybolduğunu ve en az 109 kadının tecavüz veya diğer cinsel şiddet kurbanı olduğunu kaydetti.

Güvenlik güçleri, 28 Eylül'de Conakry Stadı'nda toplanan cunta karşıtlarına karşı ''operasyona'' girişmiş ve BM'ye göre, en az 150 kişiyi öldürmüştü.

Türlü sivil toplum örgütlerine göre de çok sayıda kadına askerlerce tecavüz edilmişti.

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