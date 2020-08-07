BM: Gıdanın yüzde 85'ini ithal eden Lübnan, insani krizle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen hasar nedeniyle gıda sevkiyatında düşüş ve fiyatlarda artış beklendiğini söyleyerek, Lübnan'da bir insani kriz konusunda uyardı.

Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bir sözcüsü, Lübnan'ın gıdasının yüzde 85'ini ithal ettiğini söyledi. WFP, Lübnan'a her biri 5 kişilik bir aileye bir ay boyunca yetecek 5 bin gıda paketi göndermeye hazırlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'ın kırılgan sağlık sisteminin patlama nedeniyle ciddi hasar gördüğünü, 3 hastanenenin neredeyse tamamen harap olduğunu bildirdi. DSÖ de ciddi yaralanmalar ve yanıklara müdahale için ülkeye bin sağlık kiti gönderiyor.

Patlamada, Lübnan'ın Covid-19 ile savaşına yardımcı olması amacıyla DSÖ'nün deposunda saklanan 17 konteynerlik koruyucu ekipmanın kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise muşamba ve diğer geçici korunma ekipmanını ihtiyacı olanlara dağıtıyor.

Kurumun bir sözcüsü, Lübnan'daki en yoksul kesim arasında yer alan Suriyeli mülteci ve göçmenlerinin özellikle durumunun kırılgan olduğunu belirtti.