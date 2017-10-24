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Dünya

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Elver: Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur

"20 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya"

24 Ekim 2017 19:26

Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, savaş bölgelerinde açlık ve hastalıkların çatışmalardan daha fazla ölüme neden olduğunu söyledi. Elver, "Savaş bölgelerinde açlık ve hastalıklar, çatışmalardan daha fazla ölüme neden oluyor. Gıda yardımı ve gıda üretimini kasıtlı olarak engellemek savaş suçudur" dedi.

Elver, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Kurulu'na sunduğu yıllık raporuna ilişkin bilgi verdi. Dünyanın bu yıl BM tarihinde en büyük insani felaketle karşı karşıya kaldığını belirten Elver, Yemen, Somali, Güney Sudan, Nijerya ve Suriye'de 20 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Açlık savaş silahı olarak kullanılmamalı"

Dünya genelinde ise 815 milyon kişinin yetersiz beslendiğine ve birçok ülkenin yasal sorumluluklarını yerine getirmediğine dikkati çeken Enver, açlığın savaş silahı olarak kullanılmaması, kullananların ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi çağrısı yaptı. 

Arakan'da yaşanan insani krize de dikkati çeken Elver, açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığını ve uluslararası toplum bir an önce harekete geçmezse durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Beslenmenin tüm insanlar için koşulsuz bir insan hakkı olduğunu belirten Elver, Myanmar hükümetine ise BM'nin bağımzsız araştırma komisyonunun Arakan'a erişimine izin vermesi çağrısı yaptı.

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