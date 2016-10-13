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Dünya

BM Genel Sekreterliği’ne Antonio Guterres seçildi

Guterres 1 Ocak itibarıyla görevi devralacak

13 Ekim 2016 20:27

Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri belli oldu. Portekiz eski Başbakanı Antonio Guterres'i 5 yıllığına BM Genel Sekreteri olarak atandı. Guterres 1 Ocak'ta görevi, Ban Ki Moon'dan devralacak. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, BM Genel Sekreterliği'nePortekiz eski Başbakanı Antonio Guterres seçildi.

Guterres, 193 üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı oylama sonucunda, BM'nin dokuzuncu genel sekreteri seçildi.

Geçen Aralık ayına kadar 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüten 67 yaşındaki Guterres, 1 Ocak 2017'de görevine başlayacak.

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