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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden Tunus'a kutlama CENEVRE (A.A)

24 Ekim 2011 15:04

-BM Genel Sekreteri'nden Tunus'a kutlama CENEVRE (A.A) - 24.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Tunus tarihinin özgür ve çok partili ilk seçimleri için sandığa giden Tunusluları kutladı. Ban'ın sözcüsünün Cenevre'de yaptığı yazılı açıklamada, dün düzenlenen tarihi seçimlerin Tunus'ta ve genel olarak Kuzey Afrika ile Ortadoğu'da demokrasiye geçiş için ileriye atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı. Geçiş sürecinin başarısında kadın ve gençlerin katılımının belirleyici olduğunun ifade edildiği açıklamada, Tunus'un, kendileri ve yeni nesiller için daha iyi ve demokratik geleceğin inşasında BM'nin tam destek verdiğine güvenebileceği belirtildi.

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