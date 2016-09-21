BM Genel Sekreteri'nden Şam'a sivil ölüm tepkisi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'deki beş yıllık iç savaşta en fazla sivil ölümünün Suriye yönetiminin eliyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Görevini devretmesi öncesi son kez BM Genel Kurulu'na hitap eden Ban, iç savaşta farklı tarafları destekleyen güçlerin 'ellerine kan olduğunu' belirtti.

Ban'ın bu açıklamasından kısa süre önce BM Suriye'ye tüm yardım konvoylarını askıya aldığını duyurmuştu.

Pazartesi günü Halep'te gerçekleştirilen hava saldırısında bir yardım konvoyu hedef alınmıştı.

Ban bu son konuşmasından alışkın olunduğundan keskin bir dil kullandı.

BM Genel Sekreteri şunları söyledi: "Birçok grup birçok masum insanı öldürdü. Ama hiçbiri, mahallelere varil bombası atan ve tutuklulara sistematik olarak işkence yapan Suriye yönetimi kadar öldürmedi."

Ban, 'savaş makinasını besleyen diğer ülkelerin de elinde kan olduğunu' söyledi.

Halep'teki konvoya yönelik saldırıyı 'mide bulandırıcı, vahşi ve görüldüğü kadarıyla kasıtlı' sözleriyle tarif etti ve bunu gerçekleştirenlerin bunun hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Suriye yönetimi ise bu eleştirilere karşı yaptığı açıklamayla Ban'ı, BM anltlaşmasını delmekle suçladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ban Ki-moon'un Suriye ile ilgili bugün sarf ettiği sözler, genel sekreterlik görevinde bulunan birisi tarafından saygı gösterilmesi gereken BM antlaşmasının hükümleriyle alakası bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada BM, 'uluslararası çatışmalara çözüm bulma görevinde başarısız olmakla' suçlandı.

Rusya ve ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması geçen hafta hayata geçirilmişti.

Suriye Pazartesi günü, isyancı grupların ateşkesi ihlal ettiğini söyleyerek ateşkesin sona erdiğini açıkladı.

Bundan kısa süre sonra ise Halep ve çevresinde hava saldırıları başladı ve bir yardım konvoyu hedef alındı, 12 yardım görevlisi öldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, saldırı ardından yaptığı yazılı açıklamada, yardım konvoyunun güzergahının Suriye ve Rusya tarafından bilindiğini vurguladı.

hem Moskova'dan hem de Şam'dan "Hava operasyonunu biz yapmadık" açıklamaları geldi.