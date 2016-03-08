BM Genel Sekreteri'nden Merkel'e övgü



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon bugün Berlin'de bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ‘Avrupa'da ve bütün dünyada vicdanın sesi' olduğunu söyledi.

Ban Ki Moon mülteci krizinde bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sorumluluk düştüğünü belirtti ve Almanya'nın tutumunu özellikle övdü. Merkel ile buluşmasının ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Almanya Başbakanı'nın merhamet gösterdiğini ve her insanın korunmasını esas alan çözüm çareleri aradığını belirtti.

'Merkel'e müteşekkirim'

Mülteci krizinin AB'de bölünmeye, uyumsuzluğa ve ihtilafa yol açtığını söyleyen Ban Ki Moon AB'nin, aslında insaniyet gösterip insani yardım yapabilecek durumdaki 28 devletten oluştuğunu ve öncülük ettiği için Merkel'e müteşekkir olduğunu dile getirdi. Sıranın şimdi de diğer AB devlet ve hükümet başkanlarına geldiğini belirten Ban Ki Moon, “Avrupa daha fazlasını yapabilecek bir kıtadır”, dedi.

BM Genel Sekreteri Türkiye'nin, her biri karşılığında bir mültecinin Avrupa'ya alınması şartıyla Yunanistan'a yasa dışı yollardan giren sığınmacıları geri kabul etmeye hazır olduğu şeklindeki önerisini değerlendirmedi. Ban Ki Moon, bütün tarafların kabul edeceği ve bütün insanlığın genel çıkarlarıyla örtüşen anlaşmalara varılmasını umduğunu belirtmekle yetindi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB – Türkiye zirvesinde ‘önemli bir adım atılmış olduğunu' tekrarladı. Türkiye işbirliğinin ana hatlarıyla belli olduğunu ifade eden Angela Merkel öncelikle insan kaçakçılarıyla mücadelede ilerleme sağlanmasının ve her yıl Ege Denizi'nde 800 kişinin boğulmasını önlemenin yollarının bulunmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.