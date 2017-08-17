BM Genel Sekreteri'nden Kuzey Kore açıklaması: Müdahalenin sonuçlarını düşünmek dehşet verici

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginliğin daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Krize siyasi çözüm bulunmalı, müdahalenin sonuçlarını düşünmek dehşet verici" dedi

Guterres, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginlik ile Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore savaşında 3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Guterres, hataları tekrarlamamak için tarihten ders alınması gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin son yaptırım kararının, Kuzey Kore'ye net bir mesaj gönderdiğini belirten Guterres, yaptırımların bütün ülkelerce uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Gutterres, "Kuzey Kore ile ilgili gerginlik yıllardır görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Krize siyasi çözüm bulunmalı çünkü askeri müdahalenin potansiyel sonuçlarını düşünmek son derece dehşet verici." dedi.

Diyalog ve diplomasi çağrısını yineleyen Guterres, ihtiyaç duyulduğunda BM'nin her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Venezuela için diyalog ve siyasi çözüm mesajı

Venezulea'daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, hükümet ve muhalefete "diyalog ve siyasi çözüm" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela için "askeri seçeneğin de masada olduğu" açıklamasının sorulması üzerine Guterres, "Latin Amerika, başarılı bir şekilde dış müdahalelerden ve otoriter liderlerden kurtulmayı başardı. Bu mirasının korunması gerek ve Venezuela'da da sağlanması önemli." yanıtı verdi.