BM Genel Sekreteri'nden İdlib çağrısı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK DHA - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres; Türkiye, Rusya ve İran\'a İdlib\'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

New York\'taki BM Genel Merkezi\'nde gazetecilere açıklamada bulunan Guterres, Suriye\'de geniş çaplı bir savaştan kaçınılmaması durumunda şimdiye dek görülmemiş bir insani felaket yaşanabileceğini söyledi. İdlib\'de yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yaşamlarının alt üst olduğunu ve sığınabilecek yerleri olmadığına değinen Guterres, İdlib\'in kan gölüne dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı. Guterres, \"İdlib\'deki mevcut durum sürdürülebilir değil. Ancak teröristlerin varlığına da müsaade edilemez. Bununla birlikte terörle mücadele ederken uluslararası yükümlülüklerin de unutulmaması gerek\" diye konuştu.

Suriye konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olan tüm taraflara çağrıda bulunduğunu belirten Guterres, \"Türkiye, Rusya ve İran\'a İdlib\'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Suriye\'deki kriz askeri değil siyasi çözüm gerektirir. Yıllar boyunca ve yeterince acı çekmiş bu insanları korumak ortak sorumluluğumuz\" dedi.