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Dünya

BM Genel Sekreteri: Türkiye-Suriye çatışması sona ermeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların endişe verici olduğunu dile getirdi

04 Şubat 2020 22:45

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Türkiye ile Suriye rejim güçleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" dedi.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun ve Suriye ordusunun bölgede "birbirlerini bombaladığını" ve çatışmanın "son derece endişe verici" bir değişiklikte olduğunu belirtti.

"Çağrım, çatışmaların sona ermesi için" diyen Guterres, "Suriye'deki kriz için çözümün askeri olduğuna inanmıyoruz. Çözümün siyasi yollarla olacağını defalarca söyledik" şeklinde konuştu.

Guterres, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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