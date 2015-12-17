BM Genel Sekreteri: Suriye'deki krizin çözümü Esad'ın gidişine bağlanamaz

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin tüm sürecin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in konumuna bağlanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

2015 yılını ve güncel konuları değerlendirmek için düzenlenen geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuşan Ban Ki-mun, gazetecilerin sorusu üzerine, Beşar Esed'in geleceğine ilişkin kararı Suriye halkının vermesi gerektiğini belirterek, "Tüm Suriye krizini ve bunun çözümünü bir kişinin kaderine bağlamak kabul edilemez" dedi.

Suriye'ye çözüm bulunması için başlatılan Viyana sürecine değinen Ban, "Uluslararası Suriye Destek Grubu 18 Aralık Cuma günü New York'ta toplanacak. Suriye Ortadoğu ve tüm dünya için kanayan yara. Ülke genelinde ocak ayında başlayacak bir ateşkes ve siyasi geçiş süreci için diplomatik müzakere sürecini sağlamak amacıyla çalışıyoruz" diye konuştu. Bu meseleyi konunun taraflarına bıraktığını dile getiren Ban, Esad'ın geçiş sürecinde belirli bir süre için rol alması konusunda da ülkeler arasında farklı görüşler olduğunu belirtti.

Toplantıda, çözüm bulunamayan çatışmalar, felaketler nedeniyle insanların göç etmek zorunda kaldığını ve bunun insani krizleri doğurduğunu vurgulayan Ban, BM'nin insani yardım çalışmaları için gelecek yıl 20 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu, bunun 10 yıl önceki rakamın 5 katı olduğunu kaydetti.