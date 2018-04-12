T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM Genel Sekreteri: Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin

"BM'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması konusunda birlik olmaması üzüntü verici"

12 Nisan 2018 12:15

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalesi konusunda BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'e mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini belirterek, "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin" çağrısında bulundu.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Suriye'de kimyasal silah kullanımına devam edilmesi ve BM Güvenlik Konseyinde kimyasal silah kullanımının soruşturulması konusunda birlik olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

5 ülkeye çağrı yaptı

BM Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ABD'nin askeri müdahaleyi gözden geçirmesiyle artan gerginliğe ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile görüştüğünü aktardı. Bu temaslarında, mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini duyuran Guterres, konseyin daimi üyelerine "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin." çağrısı yaptı.

 

ETİKETLER

bmhaberaçıklamagenel sekreterisuriyeabdrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24