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Dünya

BM Genel Sekreteri: Suriye'de askeri yolla çözüm olmaz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de yaşanan çatışmalardan çok etkilendiğini ve bu sorunun askeri anlamda çözülmeyeceğini söyledi

20 Eylül 2012 11:37

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun Suriye'deki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, Suriye'de başkent Şam ve Halep'te yoğun çatışmaların sürdüğü saatlerde BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Televizyonda izlediği çatışma görüntülerinden derin bir şekilde etkinlendiğini belirten Ban, taraflara politik diyalog çağrısı yaptı. Ban, "Maalesef, hem hükümet hem de muhafelet güçleri sorunu askeri anlamda çözmeyi kararlaştırmış gözüküyor " diye konuştu.

BM lideri "Askeriliğin bir cevap getireceğini düşünmüyorum" dedi.

 

İranlı Bakan Salehi 'aile içi çözüm' önerdi

 

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Ali Akbar Salehi Suriye'ye gelerek Devlet Başkanı Beşar Esad ve diğer hükümet yetkileleriyle görüştü.

Salehi sorunun çözümünün ancak 'Suriye'de ve Suriye ailesi içinde' gerçekleşebileceğini söyledi.
Salihi daha önce her iki tarafı da şiddete son vermeye çağırmış ve Suriye'ye dış müdahale olmaksızın, barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetmişti.

Bu arada gün içinde Şam ve Halep'ten şiddetli çatışma haberleri geldi.Muhalefet kaynakları, hükümet birliklerinin Şam'ın güneyinde bulunan Hacer el-Esvad'i yerle bir ettiğini ve bölgede yaşayan halkın çok sıkıntı yaşadığını söyledi.

Suriye devlet yayın organları ise 'terörist' olarak nitelenen birçok kişinin öldürüldüğünü haber verdi. (BBC Türkçe)

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