BM Genel Sekreteri Sri Lanka yolcusu

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bu hafta içinde Sri Lanka'ya gitmesi bekleniyor.



BM kaynaklarından elden edilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Ban'ın ziyaretindeki temel amaç Sri Lanka askeri birlikleri ile isyancı Tamil Kaplanları arasındaki son çatışmalarda yerlerinden olan 250 bin civarındaki sivile yardım etmek ve onların hızlı bir şekilde evlerini geri dönmelerini sağlamak olacak. Genel Sekreter Ban'ın ziyareti henüz BM tarafından resmen açıklanmadı.



Öte yandan, Genel Sekreterin insani işlerden sorumlu yardımcısı John Holmes gazetecilere yaptığı açıklamada, BM ve diğer yardım kuruluşlarının evlerini terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayan Sri Lankalılara yiyecek ve temiz su sağladığını, ancak çadırlardaki koşulların uluslararası standartlardan uzak olduğunu söyledi.



Holmes, bu kapsamda BM'nin Sri Lanka hükümetine ailelerin yerlerine geri dönmesi, birbirinden ayrı kalan aile üyelerinin yeniden birleşmesi ve insani yardım görevlilerine kolaylık sağlanması konularında baskı kurmaya devam edeceğini söyledi.



BM Genel Sekreteri'nin özel kalem müdürü Vijay Nambiar da halen Sri Lanka'da bulunuyor.



Sri Lanka devlet televizyonu tarafından dün yapılan açıklamada, isyancı Tamil Kaplanları'nın Mayıs 1976'da kurulmasından bu yana liderliğini sürdüren Vellupillai Prabhakaran'ın, diğer üst düzey Tamil komutanlarıyla birlikte öldürüldüğü ve savaşın sona erdiği açıklanmıştı.

