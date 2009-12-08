BM Genel Sekreteri saldırıları şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah 120'den fazla insanın hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan bombalı saldırıları "şiddetle" kınadı.

BM'nin yeni sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Ban, sivilleri hedef alan bu tür saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu, saldırıların ülkedeki seçim sürecini ve siyasi ilerlemeyi zayıflatmayı amaçladığını söyledi.

Bombalı saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileyen Ban, Irak halkını metin olmaya ve ulusal uzlaşmaya varmak için kararlı çabalarını devam ettirmeye çağırdı.

BM Genel Sekreteri Ban, BM'nin Irak halkının yanında olduğunu da sözlerine ekledi.