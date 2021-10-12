BM Genel Sekreteri: Pandemi, 100 milyon insanı yoksulluğa sürükledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 aşı eşitsizliğine dikkati çektiği konuşmada, pandeminin 100 milyon insanı yoksulluğa sürüklediğini belirtti.

Euronews’da yer alan habere göre, katıldığı IMF panelinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 pandemisinde küresel birliğin eksik olduğunu, dezavantajlı toplumların orantısız bir şekilde etkilendiğini vurguladı.

Guterres, pandeminin başından bu yana 100 milyon insanın yoksulluğa sürüklendiğini, dört milyar insanın sosyal destek, sağlık hizmeti ve iş güvencesinden uzakta olduğunu belirtti.

Guterres, eşitsizliğin “şiddet ve çatışma için ortam yarattığını” ekledi.

Aşı eşitsizliğine odaklanan Guterres, gelişmiş ülkelerde aşıya erişilebilirken yoksul ülkelerin hâlâ ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Guterres, Dünya Sağlık Örgütü’nü, 2022 yılında her ülkedeki insanların yüzde 70’ini aşılama vaadini yerine getirmeye çağırdı.